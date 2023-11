Auto contro albero: morti due ventenni

Si chiamavano Livio e Dario i due ragazzi morti tragicamente questa notte in un terribile incidente d’auto. Sul veicolo non c’era nessun altro e alla guida del mezzo c’era proprio Livio. Il giovane ha perso il controllo della sua macchina ed è finito contro un albero.

Auto contro albero: morti due ragazzi

L’incidente è avvenuto questa notte, intorno alle ore 3:30 in via Braccianese, a Manziana (Roma). I due stavano viaggiando sulla Fiat Punto di Livio quando, per motivi ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo finendo a grande velocità contro un albero a bordo strada. Dalle prime informazioni che arrivano, pare che si sia trattato di un incidente autonomo. Il veicolo, in un attimo, si è accartocciato, intrappolando al suo interno i malcapitati passeggeri.

Auto contro albero: il decesso

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che, non senza fatica e con un lavoro che ha richesto qualche minuto, sono riusciti ad estarre dal veicolo i corpi dei due ragazzi. I medici del 118, nonostante i diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Dario e Livio: erano già morti.