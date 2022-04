Un tragico tamponamento alle prime ore dell'alba si è verificato in direzione Venezia: auto contro camion sulla A4, muore Diego Inversi

Tragico incidente stradale in Veneto alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 25 aprile, un’auto è andata ad impattare contro un camion sulla A4 ed a morire è stato il giovane Diego Inversi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto alle 5.30 circa del mattino l’auto guidata dal 33enne di Spilinbergo si è schiantata contro un mezzo pesante in direzione Venezia a Cessalto.

Auto contro camion, muore Diego Inversi

Sulle cause del tragico sinistro sono in corso gli accertamenti finali degli agenti della Polizia Stradale, Sottosezione Autostrade, competente sul tronco. Pare comunque che si sia trattato di un tamponamento tra un camion e una autovettura, uno scontro violentissimo in cui purtroppo ha perso la vita il 33enne automobilista residente a Spilimbergo. Unità dei Vigili del Fuoco e squadre attrezzate sono giunte da San Donà, Mestre e Motta di Livenza.

Viabilità ripristinata dopo le 7 del mattino

I team del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Purtroppo, come constatato anche dai sanitari del 118 prontamente accorsi sul luogo del sinistro, per Diego non c’era ormai più nulla da fare: i media spiegano che Diego sarebbe morto sul colpo come accertato dal medico del Suem e comunicato al medico legale allertato dalle forze dell’ordine. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale in forza ad Austostrade.

Le delicate e laboriose operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e di parziale ripristino della viabilità sono terminate intorno alle 7 di oggi, lunedì 25 aprile.