Nove persone sono rimaste ferite in un incendio divampato in un hotel a cinque stelle di Avelengo: due sono ricoverate in gravi condizioni.

Paura in un hotel di lusso ad Avelengo, in Alto-Adige, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 14 ottobre 2021 è divampato un incendio che ha causato un bilancio è di nove feriti tra cui due in gravi condizioni. Sul luogo sono intervenuti circa un centinaio di Vigili del Fuoco volontari della zona e i Carabinieri.

Incendio in un hotel di Avelengo

I fatti si sono verificati nel lussuoso Hotel Chalet Mirabell intorno alle 18:30. In una stanza dell’ultimo piano è avvenuta un’esplosione, per cause ancora da accertare, dopo la quale hanno iniziato a divampare le fiamme. I presenti hanno parlato di un boato molto forte a cui è seguita una colonna di fumo e successivamente il rogo.

Immediato l’allarme e l’arrivo delle ambulanze della croce bianca e dei Vigili del Fuoco di Avelengo, Verano, Labers, Maia Alta e Merano che hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evacuare gli ospiti dall’edificio.

Nel frattempo è decollato anche l’elicottero Pelikan che in breve tempo è atterrato in zona. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di circoscrivere il fronte delle fiamme e di evitare il propagarsi del rogo.

Incendio in un hotel di Avelengo: due feriti gravi

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire la causa dell’incendio. I sanitari del 118 hanno poi soccorso le persone rimaste ferite, in totale nove.

I casi più gravi riguardano un dipendente ricoverato con ustioni trasferito in ospedale a Bolzano in elisoccorso e una persona intossicata a Merano.