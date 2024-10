Avviso di maltempo: giovedì 3 ottobre si prevede un'allerta arancione per le regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Un'intensa perturbazione atmosferica colpirà l'Italia a partire dal 3 ottobre, causando piogge e temporali nel centro-nord e poi estendendosi a sud. Il vento si intensificherà nell'alto Adriatico, nelle aree montuose e in Sardegna, portando a un calo delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando la possibilità di problemi idrogeologici e idraulici. L'allerta arancione è stata dichiarata in alcune aree del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, mentre l'allerta gialla riguarda diverse regioni, tra cui Lazio, Molise, Campania e Puglia. A causa dell'allarme maltempo, scuole in diverse aree resteranno chiuse. In Emilia-Romagna, sono in corso interventi per rinforzare gli argini in previsione dei temporali e delle possibili frane.

Una forte perturbazione di derivazione atlantica si avvicina e, a partire dalle prime ore di domani, giovedì 3 ottobre, si assisterà a un marcato deterioramento delle condizioni climatiche, con piogge e temporali che interesseranno gran parte del centro-nord dell’Italia, per estendersi successivamente a zone del sud. Inoltre, nella seconda metà della giornata, il vento si intensificherà soprattutto sull’alto Adriatico, nelle aree montuose e in Sardegna, portando a un notevole abbassamento delle temperature.

Sulla base delle ultime previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate – che sono responsabili dell’attivazione dei sistemi di protezione civile sui rispettivi territori – ha diramato un avviso riguardante condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteorologici, colpendo diverse aree del Paese, potrebbero causare problematiche idrogeologiche e idrauliche, come riportato in un bollettino nazionale di criticità e allerta disponibile sul sito del Dipartimento.

L’avviso preannuncia, a partire da giovedì 3 ottobre, piogge diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e porzioni di Abruzzo e Molise, in particolare nelle zone occidentali, per poi estendersi a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Questi eventi saranno caratterizzati da rovesci intensi, frequente attività temporalesca, grandinate locali e raffiche di vento sostenuto. In base ai fenomeni previsti, è stata dichiarata allerta arancione per giovedì 3 ottobre in alcune aree del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché su tutto il territorio dell’Umbria.

Allerta gialla attiva su diverse aree del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e dell’Abruzzo, nonché su tutto il Lazio, il Molise, la Campania e la Puglia, e su alcune zone della Sardegna e della Basilicata. A Ancona e in vari comuni delle Marche, le scuole rimarranno chiuse, così come a Terni in Umbria. In Toscana, in particolare nella provincia di Livorno, le lezioni non si svolgeranno a Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Rosignano Marittimo, Bibbona, Collesalvetti e nelle località dell’Elba come Portoferraio, Campo nell’Elba, Porto Azzurro e Marciana Marina. Nella zona di Grosseto, scuole chiuse anche a Massa Marittima, Gavorrano e Roccastrada. Nel Pisano, il medesimo provvedimento riguarda Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo.

In Emilia-Romagna, si stanno intensificando gli interventi per rinforzare gli argini. I lavori nei cantieri sono proseguiti senza interruzioni e si stanno coprendo con teloni le parti più vulnerabili. È stato attivato l’intero sistema di Protezione civile e sono stati incrementati i numeri delle aziende pronte ad intervenire in caso di necessità; i Consorzi di Bonifica stanno inoltre svuotando i canali come misura preventiva. Queste sono alcune delle strategie di prevenzione adottate dalla Regione Emilia-Romagna in previsione dell’imminente allerta maltempo di livello arancione prevista per domani 3 ottobre, relativa a temporali e frane. Già dal primo pomeriggio si è tenuta una riunione del Centro di coordinamento soccorsi nella provincia di Ravenna. È stata richiesta a RFI una sorveglianza sui ponti di loro competenza.

Un’attenzione specifica è rivolta alla località di Traversara, situata nel comune di Bagnacavallo (Ravenna), che è stata duramente colpita dall’ultima tempesta.