Back to school, il programma di Nicola Savino è stato rinviato: quando potrebbe iniziare

A dispetto di quanto trapelato nei giorni scorsi, il nuovo programma Back to School di Nicola Savino è stato rinviato. Quando potremmo vederlo.

Nei giorni scorsi, alcune voci diffuse sul nuovo programma Back to school diretto da Nicola Savino non promettevano bene tanto che, secondo alcune indiscrezioni, il programma avrebbe potuto chiudere i battenti prima ancora di andare in onda. Ora parrebbe esserci l’ufficialità: la trasmissione sarebbe stata solo spostata a gennaio 2022.

Back to school Savino, la data di inizio

Stando a quanto rende noto la testata tvblog, non sarebbe ancora nota l’esatta data di debutto della già nota trasmissione, che partirebbe con circa due mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista.

Back to school Savino, le motivazioni

C’é di più. Dietro le motivazioni che avrebbero spinto Mediaset a rimandare tutto, vi sarebbe quella secondo il quale, la compagnia del biscione, avrebbe valutato le registrazioni non all’altezza di quanto aspettato.

In ogni caso tali motivazioni non sarebbero chiare tanto che indiscrezioni avrebbero reso noto che la trasmissione potrebbe subire un cambio di orario nel palinsesto.

Back to school Savino, vip in trasmissione

Sono moltissimi nel frattempo i vip che dovrebbero intervenire in trasmissione. Tra questi sono inclusi Vladir Luxuria. Roberta Lanfranchi, Gianluca Zambrotta, Flavia Vento, Totò Schiallaci, Antonella Elia, Lory Del Santo, Maria Teresa Ruta, Random e molti altri.