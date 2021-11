Bianca Gascoigne, protagonista di Ballando con le Stelle, ha spiegato di soffrire di dismorfismo corporeo e di vedersi grassa.

Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: “Soffro di dismorfismo corporeo”

Una delle coppie più apprezzate di Ballando con le Stelle è quella formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

La modella inglese, figlia del famoso calciatore, non solo sa ballare, ma è anche bellissima. I giudici la considerano tra le protagoniste più brave. La ragazza, prima di scendere in pista per la sua esibizione, ha raccontato tra le lacrime di soffrire di una malattia psicologica, un problema con la percezione del suo corpo, ovvero il dismorfismo corporeo. La donna si vede brutta allo specchio, nonostante la sua bellezza sia evidente.

Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: cos’è il dismorfismo corporeo

Il dismorfismo corporeo è una patologia caratterizzata da un’eccessiva preoccupazione per i difetti fisici, spesso immaginari. L’attenzione può rivolgersi a qualsiasi parte del corpo, che può essere criticata per forma o dimensioni. I ragazzi spesso iniziano a soffrirne intorno ai 15-16 anni ma la diagnosi è solitamente più tardiva a causa della reticenza e della vergogna che hanno i pazienti nel parlare di questo problema. L’eccessiva attenzione all’aspetto fisico ha determinato un aumento dell’incidenza di questo disturbo.

La maggior parte dei pazienti è convinto che correggendo il difetto fisico tornerà ad essere sereno, per questo spesso ricorrono alla chirurgia, anche quando il difetto in realtà non esiste. Questo li porta ad essere insoddisfatti anche del risultato chirurgico ottenuto e in breve tempo la loro attenzione tende a spostarsi su un’altra parte del corpo.

Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: le parole della modella

“Ho un problema, il dismorfismo corporeo.

È un disturbo che non mi fa vedere allo stesso modo in cui mi mi vedono gli altri, io vedo una versione di me più grassa” ha spiegato la donna, con gli occhi lucidi. “Ho consultato dei medici ma purtroppo non vedo più via di uscita” ha aggiunto. Bianca Gascoigne è apparsa molto sconsolata, ma la giuria ha cercato di tirarla su di morale, riempiendola di complimenti. “Quando diventerò madre sarò orgogliosa del mio corpo perché avrò prodotto qualcosa di meraviglioso.

Adesso sto bene con me stessa, io sono una persona positiva ma non sono mai contenta del mio corpo, vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo” ha spiegato la donna, commuovendo anche il pubblico.