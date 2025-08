Ballando con le Stelle, il celebre show di danza che appassiona milioni di spettatori, è tornato a far parlare di sé grazie a un annuncio clamoroso che riguarda Barbara D’Urso. L’indiscrezione ha scatenato reazioni a catena tra il pubblico e sui social, creando un vero e proprio terremoto mediatico. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: la pace Rai-Mediaset in bilico

La tregua televisiva tra Rai e Mediaset sembrerebbe ormai un ricordo lontano. Secondo quanto riportato da Dagospia, Barbara D’Urso farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 a partire da ottobre. Questa scelta, oltre a segnare il ritorno della conduttrice campana in televisione dopo l’uscita dal palinsesto Mediaset, rischia di riaccendere le tensioni tra le due emittenti.

Pier Silvio Berlusconi, secondo il sito, avrebbe più volte bloccato ogni tentativo di rivederla su Mediaset. Il progetto di farla tornare in Rai sarebbe stato fortemente voluto dalla Lega, con Matteo Salvini in prima fila, sebbene l’obiettivo iniziale di un programma in prima serata sia stato accantonato. A ostacolare il piano sarebbero stati proprio i no di Pier Silvio e la posizione poco coinvolta di Fratelli d’Italia.

Una sfida di fuoco: D’Urso, Lucarelli e la concorrenza con Maria De Filippi

L’ingresso di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle rappresenterebbe non solo un ritorno personale ma anche un segnale di sfida per la televisione italiana. La conduttrice si troverebbe infatti a confrontarsi settimanalmente con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma e sua nota antagonista, con cui già in passato si erano registrati forti contrasti.

La nuova edizione di Ballando la vedrà inoltre in diretta concorrenza con Maria De Filippi, storica regina di Canale 5, accentuando così la rivalità tra Rai e Mediaset. Milly Carlucci, ideatrice e conduttrice del talent, sembra aver voluto con questa scelta provocare uno scossone agli equilibri del sabato sera, con un occhio alla sfida sugli ascolti. Dagospia ipotizza che la reazione di Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere una controprogrammazione aggressiva, specialmente durante eventi strategici come la settimana di Sanremo.

Non ci resta che rimanere sintonizzati per scoprire come si evolverà questa sfida e le reazioni dei protagonisti, pronti a tenere alta la tensione.