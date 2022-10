Ballando con le Stelle, Mughini contesta Carolyn Smith: “Non aprirò una scuola di ballo”

"Non può giudicarmi avendo in mente Fred Astaire". Così Giampiero Mughini che ha contestato il giudizio ricevuto da Carolyn Smith.

Nel corso della puntata di sabato 29 ottobre di Ballando con le Stelle, Giampiero Mughini ha contestato la decisione di Carolyn Smith. Quest’ultima ha valutato la performance del giornalista, in gara con Veera Kinnunen con un tre, una valutazione che è stata giudicata con parole altrettanto critiche.

Lo stesso giornalista ha poi anche ripercorso la strada che lo ha portato a partecipare alla trasmissione: “Non aveva nulla a che fare con me”, aveva osservato.

Carolyn Smith a Mughini: “Se parliamo di quell’autenticità, missione compiuta”.

La giudice ha commentato la performance, apprezzando l’autencità manifestata dal giornalista sulla pista da ballo: “Ho due cose da dire, sicuramente Veera ha fatto una cosa autentica, perché per questo genere l’uomo non faceva molto e la dama ballava attorno.

Se parliamo di quell’autenticità, missione compiuta”.

“Questa è carità”

Ed è a questo punto che Mughini si è rivolto a Carolyn Smith, osservando: “Posso fare un’osservazione a lei che è regina di questo mestiere, lei non può giudicarmi in base a un idealtypus di ballerino quale non sono, anche perché finita questa trasmissione non aprirò una scuola di ballo.

Non può giudicarmi avendo in mente Fred Astaire, io non ho mai battuto il piede. Il suo era assolutamente un complimento, però vedo che dopo questi complimenti lei mi dà un 3. Questa è carità”.