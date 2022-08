Ballando con le stelle, nel cast uno sportivo: “Il partner sarà un altro uomo”

Secondo indiscrezioni un famoso nuotatore olimpico parteciperà a Ballando con le Stelle.

Secondo indiscrezioni un nuotatore olimpionico prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, e sarà in coppia con un altro uomo.

Ballando con le Stelle: il nuovo concorrente

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Alex Di Giorgio prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle (dopo che, sembra, avrebbe rifiutato un posto al GF Vip).

Secondo l’indiscrezione il famoso nuotatore gareggerà in coppia con un altro uomo e quest’ultimo avrebbe recentemente scoperto “la sua fluidità” e sarebbe “l’ex fidanzato di una nota showgirl”. Al momento non è dato sapere di più in merito all’indiscrezione e in tanti tra i fan del programma sono impazienti di sapere se la notizia verrà confermata.

Il GF Vip

Inizialmente il nome di Alex Di Giorgio era stato dato come papabile concorrente del GF Vip.

Lui stesso aveva anche svelato di esser stato ai provini: “Ero stato preso, poi non sono più andato”, aveva affermato. Non si conoscono i motivi dietro al suo no al GF Vip e intanto sono molti i fan ad attendere la conferma della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Oltre a lui sembra che saranno all’interno del programma anche Gabriel Garko, Nino D’Angelo e Iva Zanicchi.