Iva Zanicchi nel cast di ‘Ballando con le Stelle’: arriva l’annuncio

L'amatissima Iva Zanicchi ha confermato in radio la sua partecipazione alla prossima edizione del programma 'Ballando con le Stelle'

Iva Zanicchi a ‘Ballando con le Stelle‘? Sì, ne abbiamo la certezza, ad annunciarlo è stata lei stessa durante il suo ultimo intervento in radio. A quattro mesi dall’inizio del programma, abbiamo quindi già il nome della prima partecipante.

Iva Zanicchi e la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’: l’annuncio in radio

Iva Zanicchi ha annunciato di aver accettato l’invito di Milly Carlucci per la prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. La vip ne ha parlato durante il suo ultimo intervento a Radio2: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare.

Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll.” Poi le parole rivolte a Selvaggia Lucarelli: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!“

Le parole di stima nei confronti di MillY Carlucci

La prossima partecipazione di Iva Zanicchi a ‘Ballando con le Stelle‘ non può essere definita del tutto una sorpresa.

La donna, infatti, aveva già strizzato l’occhio a Milly Carlucci circa un anno fa, dichiarando: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a Ballando, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo.

Non è mai troppo tardi.”