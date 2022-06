Isola dei Famosi 16: ecco quanti kg hanno perso i naufraghi

All'Isola dei Famosi il dimagrimento dei naufraghi è evidente. Ecco quanti chili hanno perso durante la loro esperienza al programma.

Alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sono in Honduras da oltre 100 giorni e il loro dimagrimento è ormai evidente.

Isola dei Famosi: i chili persi dai naufraghi

I morsi della fame sono una delle problematiche più evidenti per i naufraghi dell’Isola dei Famosi e alcuni di loro, dopo la permanenza vissuta all’interno del reality show, hanno confessato quanti chili avrebbero perso.

Clemente Russo ad esempio ha confessato di averne persi 12, mentre Guendalina Tavassi ha rivelato di averne persi ben 5. Edoardo Tavassi avrebbe perso 15 chili, mentre Roberta Morise e Marco Cucolo avrebbero perso 6 chili. Nick Luciani e Nicolas Vaporidis avrebbero perso rispettivamente 8 e 7 chili, mentre Jeremias Rodriguez – che si è mostrato dopo la doccia al suo rientro in Italia – ne avrebbe persi circa 12.

Cucolo ha lasciato il reality show per motivi di salute e come lui anche altri naufraghi sono stati costretti a ritirarsi anticipatamente (anche a seguito del prolungamento ufficiale del programma).

Isola dei Famosi: il prolungamento

Alcuni dei naufraghi del reality show hanno deciso di ritirarsi anticipatamente quando hanno saputo del prolungamento ufficiale del programma. Tra loro vi sono stati Guendalina Tavassi – che ha confessato di aver dato di stomaco per il troppo cibo una volta tornata a casa – e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Russo. In tanti si chiedono chi sarà il vincitore di questa 16esima edizione del reality show e per saperlo non resta che attendere la messa in onda della finale del programma condotto da Ilary Blasi.