Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli critica Wanda Nara: “Glielo spiegate?”

Poco prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha criticato una foto postata da Wanda Nara.

Chi ha assistito alla puntata di Ballando con le Stelle di sabato 5 novembre non ha potuto non rendersi del clima particolarmente” caldo che si è venuto a creare in trasmissione. Eppure già poco prima della messa in onda c’è stata in qualche modo una “critica” da parte della giudice Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha avuto a che ridire con un post condiviso dalla showgirl Argentina Wanda Nara.

Selvaggia Lucarelli critica Wanda Nara sui social

La foto oggetto di critiche della giornalista, vede la showgirl a Piazza di Spagna e con lei una delle figlie. Le due avevano posato sopra la meravigliosa Fontana della Barcaccia. Ed è così che la Lucarelli ha dichiarato: “Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”.

Il voto positivo durante l’esibizione

Ad ogni modo tutto è rimasto sui social perché l’esibizione della showgirl è stata accolta con entusiasmo da tutti i giudici, anche da Selvaggia Lucarelli che ha addirittura giudicato la performance con il massimo del punteggio. Non solo. Nel corso della puntata è stata addirittura discussa la possibilità che Wanda possa gareggiare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, anche se quest’ultima si era posta il problema di un’eventuale compatibilità con il suo lavoro di mamma.

Riuscirà Milly Carlucci a convincerla?