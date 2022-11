Ballando con le Stelle, Lucarelli attacca Cassini: “Mi hai telefonato prima della puntata”

Accesa lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. La giudice ha rivelato che Cassini le ha chiesto di anticipare cosa avrebbe detto.

Ancora aria di tensione nello studio di Ballando con le Stelle. Nel corso della puntata andata in onda sabato 5 novembre, Selvaggia Lucarelli ha discusso in modo particolarmente acceso con il concorrente Dario Cassini. La giornalista, al termine dell’esibizione, ha “tirato fuori” una confessione per certi versi inaspettata.

Cassini infatti, poco prima che la puntata iniziasse, ha chiamato Lucarelli per anticipare il giudizio che avrebbe fatto su di lui.

Ballando con le Stelle, Lucarelli a Dario Cassini: “Mi hai telefonato prima della puntata”

Nel battibecco con Cassini, le parole che Selvaggia Lucarelli ha detto sono state particolarmente forti: “Stasera alle 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto, mi serve per il personaggio.

Mi dai luce, dammi 3. Mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto”. Ha poi aggiunto: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere stronza, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”.

Milly Carlucci deve mandare la pubblicità

I risvolti della lite hanno portato Milly Carlucci a chiedere la pubblicità precisando al contempo che “non è un modo per insabbiare questa faccenda. quando torniamo dal blocco pubblicitario continueremo a parlarne”.

Ad ogni modo Cassini ha affermato che sarebbe stato pronto a fare un passo indietro: “Io credo di dover dire una cosa, Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici, oggi mi sono sentito di fare uno squillo all’uno e all’altra senza retroattività e se ho sbagliato mi scuso al punto tale da dire che se pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa”.