Ballando con le Stelle, Gabriel Garko deve essere operato: riuscirà a gareggiare oppure è fuori?

Dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle, Gabriel Garko deve essere operato. La notizia è stata diramata dallo stesso attore e dalla conduttrice Milly Carlucci. Dopo l’intervento, potrà tornare nello show danzante di Rai1?

Gabriel Garko, dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle, deve essere operato. Ad annunciarlo sono stati lo stesso attore e la conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima, tramite i canali social ufficiali dello show danzante di Rai1, ha esordito: “Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte dell’infortunio“. La parola, poi, è passata a Gabriel che è entrato nei dettagli.

Garko ha dichiarato:

“Praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Sabato sarò in puntata e stiamo cercando di fare qualcosa che sia adatta a tutto quanto. Mercoledì mi opero e starò in ospedale fino a giovedì e sabato prossimo dovrei esserci. (…) Come va il dolore? Male, perché nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso quindi continua a tirare e a fare male. Vado di anti dolorifici”.