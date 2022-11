Gabriel Garko si racconta dopo il coming out: “Sono sereno e soddisfatto. Non rinnego nulla”

Gabriel Garko, ora concorrente di Ballando con le Stelle, si è raccontato a cuore aperto. Sul coming out: "Sono felice di tutto".

Gabriel Garko in queste ultime settimane è ritornato alla ribalta con la partecipazione al reality Ballando con le Stelle. L’attore ha all’attivo una carriera lunga 30 anni coronata da molti successi soprattutto sul piccolo schermo.

Il coming out è stato in qualche modo un passo molto importante.

Intervistato sulle pagine de “Il Corriere della Sera”, Garko ha scelto di raccontarsi a cuore aperto rivelando di essere sereno dopo aver rivelato la sua omosessualità.

“L’esposizione va saputa dosare”

Per Garko questo nuovo capitolo della sua vita è stato un po’ come mettersi alla prova. Era importante dunque per lui mettersi in discussione e di dare qualcosa di diverso che non fosse un semplice personaggio: “L’esposizione va saputa dosare e io sono stato molto esposto […]Adesso mi volevo mettere alla prova, dando qualcosa di me e non stando dietro un personaggio”.

Gabriel Garko parla del coming out: “Sono molto felice di tutto”

L’attore ha poi spiegato che Milly Carlucci gli aveva chiesto per anni di entrare a far parte del cast, fino ad oggi: “Ora è arrivato il momento giusto, anche per una questione di tempi: prima ero sempre sul set”. Ha manifestato dei timori circa la possibilità di diventare padre: “L’ho pensato tante volte e d’istinto direi di sì, ma la società di oggi non mi piace proprio, quindi no, al momento l’idea mi fa un po’ paura”.