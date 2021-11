Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sulla lite con Morgan: “Parole molto gravi dietro le quinte”

Dopo la lite avvenuta a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha diffuso sui social un messaggio privato che le è stato inviato da Morgan.

Ballando con le Stelle, lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan: il messaggio del cantante

Nella serata di sabato 13 novembre, in occasione dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, programma trasmesso su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, la giurata Selvaggia Lucarelli ha avuto un duro scontro con il cantante e concorrente Morgan.

Dopo la lite che si è dipanata nel corso del programma, nella giornata di domenica 14 novembre, Selvaggia Lucarelli ha deciso di diffondere un messaggio che Morgan le ha inviato su Instagram dopo la fine dello show.

A questo proposito, quindi, la giurata ha scritto: “Caro Morgan, io non recito e ancor di più non ho un copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. A tutti quelli che hanno creduto al povero concorrente che viene provocato dalla giuria: andatevi a nascondere adesso, grazie. Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato.

Le persone a cui fa pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno provato a consigliarlo e sostenerlo”.

Ballando con le Stelle, lite Selvaggia Lucarelli e Morgan: “Parole molto gravi dietro le quinte”

Il messaggio postato sui social da Selvaggia Lucarelli, poi, prosegue nel seguente modo: “Riguardo quello che è uscito su alcuni siti ‘dietro le quinte’, le cose non sono affatto andate come raccontate. Morgan mentre io ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono soltanto ad una donna.

Attendo le sue scuse, le vorrei pubbliche. Perché non mi faccio usare e come dicevo ieri sera non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e se possibile ti ci trascina dentro”.

Ballando con le Stelle, lite Selvaggia Lucarelli e Morgan: il “dietro le quinte”

In merito alla vicenda, secondo quanto riportato dal giornale online Leggo, dopo la discussione che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Morgan, dietro le quinte si sarebbe generato il caos.

È stato riferito, infatti, quanto segue: “Nell’atrio si sentono e si vedono atteggiamenti tutt’altro che amichevoli tra l’artista e una persona che ‘frequenta’ la Lucarelli, come direbbe Morgan, ma il ‘frequentatore’ ha qualcosa da dire proprio a Morgan. Devono intervenire i vigilantes e le forze dell’ordine per ristabilire la calma ed evitare la rissa”.