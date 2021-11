Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia Lucarelli: “È un autogol, visto che ci siamo frequentati”

A Ballando con le Stelle è scoppiato un nuovo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Un botta e risposta che non è passato inosservato.

Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia Lucarelli: voto zero

Morgan è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di Ballando con le Stelle, perché riesce sempre a far parlare di sé grazie alle sue esibizioni.

Tecnicamente non riesce a convincere tutti i giurati, ma è sicuramente un vero showman. Nella puntata andata in onda il 13 novembre, si è scatenato uno scontro con Selvaggia Lucarelli. Sono volate parole e accuse molto pesanti e Morgan ha perso la testa quando si è sentito dire che è disonesto. Alla fine i voti si sono rivelati molto contrastanti, perché alcuni giurati hanno dato addirittura un 10, mentre altri, come Lucarelli e Mariotto, hanno dato zero.

Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia Lucarelli: “Autogol, visto che ci siamo frequentati”

Dopo l’esibizione, Morgan non ha per niente apprezzato i commenti dei giudici. “Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione” ha spiegato il cantante. Dopo la performance è subito scoppiato lo scontro con Selvaggia Lucarelli. “A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo” ha dichiarato la giurata.

“Uno di quelli che frequenti tu” ha risposto Morgan. “È un autogol, visto che ci siamo frequentati” ha aggiunto la donna.

Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia Lucarelli: “Finalmente viene fuori”

“C’è un disvelamento: per 4 puntate sei stato Biancaneve, solare. Finalmente viene fuori Morgan” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli, che è stata continuamente interrotta dal cantante. “Sembriamo Renzi e Travaglio” ha aggiunto, riferendosi al confronto avvenuto a Otto e mezzo. “Sei uno capriccioso come sempre, pretenzioso, maleducato.

Sarebbe onesto che tu raccontassi la tua complessità” ha aggiunto la giurata.