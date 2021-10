Per il secondo anno di fila la nota trasmissione "Ballando con le stelle", ha dovuto affrontare l'incubo del Coronavirus.

A poche ore dalla messa in onda dalla seconda puntata, un concorrente di Ballando con le stelle sarebbe risultato positivo al Coronavirus. A darne la notizia il sito “davidemaggio.it”. Ancora incubi e ritardi per il noto dancing show che potrebbe affrontare per il secondo anno di fila il coronavirus.