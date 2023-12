Ballando con le Stelle, Wanda Nara trionfa con Pasquale La Rocca: "È stata una finale incredibile"

È bastato un tango per incantare gli spettatori. Wanda Nara ha vinto Ballando con le Stelle gareggiando in coppia con Pasquale La Rocca.

Con la finale che è andata in onda sabato 23 dicembre l’edizione del 2023 di Ballando con le Stelle è giunta alla sua conclusione. A trionfare in quella che è stata senza ombra di dubbio una serata movimentata è stata la procuratrice argentina Wanda Nara che ha gareggiato con il ballerino Pasquale La Rocca. Su Instagram la neovincitrice ha commentato così su Instagram l’incredibile risultato raggiunto: “Grazie Ballando con le Stelle per avermi insegnato tanto”.

Di seguito scopriamo come si compone la classifica finale di Ballando con le Stelle 2023:

Primi classificati: Wanda Nara e Pasquale La Rocca Secondi classificati: Simona Ventura e Samuel Peron Terzi classificati a pari merito: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina Quinti classificati a pari merito: Sara Croce e Luca Favilla ; Giovanni Terzi e Giada Lini ; Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Le prime parole di Wanda Nara dopo la vittoria

Durante l’edizione di Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha mantenuto un rendimento costante, gareggiando fin da subito ai massimi livelli e il tango che la procuratrice ha ballato con il suo maestro Pasquale La Rocca non è stato altro che la ciliegina sulla torta di un percorso quasi perfetto e praticamente privo di sbavature. Wanda Nara è riuscita a farsi anche apprezzare dal grande pubblico, oltre che per la sua grande dedizione anche per la sua spontaneità di donna, lavoratrice e madre, una personalità la sua che è riuscita a lasciare il segno.

Queste le sue parole a caldo dopo la vittoria condivise su Instagram: “Dopo tre Medea e una finale incredibile in un Paese che amo, ho eseguito sette coreografie nella notte del gran finale dove iniziare a ballare un Tango Argentino ha regalato un’emozione speciale a tutti. Pasquale La Rocca ha curato ogni dettaglio del mio allenamento per riuscire a fare 7 balli nella stessa notte. Il cibo, quante ore di sonno, quante ore di allenamento fisico e mentale per ricordarmi tante coreografie. Grazie sei un grande professionista!! Grazie Ballando con Le Stelle, grazie Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esserti presa cura di me e per avermi fatto incontrare persone incredibili, le persone che lavorano per te sono speciali e le amo tutte. Ho raggiunto la finale con una stella con tanta esperienza in questo paese come Simona Ventura. Grazie Andrea Di Carlo per esserti preso cura di me. Grazie e arrivederci Roma”.