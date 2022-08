Bambina di 5 anni con il Covid è in pericolo di vita

Soffre di una grave insufficienza epatica la bambina calabrese di 5 anni con il Covid che a causa della severa complicazione è in pericolo di vita

Arriva dalla Calabria la vicenda di una bambina di 5 anni con il Covid che sarebbe in pericolo di vita, tanto in pericolo che la piccola è stata trasferita con urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per mezzo di un apposito volo dell’Aeronautica militare.

Il velivolo è atterrato nella serata di ieri, 23 agosto, per la precisione intorno alle 19 all’aeroporto di Ciampino, in provincia di Roma.

Bambina con il Covid in pericolo di vita

E da quel C130J dell’Aeronautica Militare decollato da Lamezia Terme è scesa la barella attrezzata con la bambina in pericolo di vita. La piccola infatti, come spiega La Stampa, soffre di un’insufficienza epatica acuta. Il quotidiano informa che il volo sanitario è stato disposto “su richiesta della Prefettura di Cosenza dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare”.

Da Pisa fino a Lamezia e poi a Roma

L’aereo è perciò decollato dalla 46ma Brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Lì il velivolo ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la piccola paziente. Al seguito e per la assoluta completezza del novero delle cure che dovranno essere prestate alla bambina, c’era anche l’equipe medica del Presidio Ospedaliero ‘Annunziata’ di Cosenza. Dallo scalo di Ciampino poi il mezzo sanitario ha effettuato il trasporto il Bambino Gesù.