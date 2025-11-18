Una terribile tragedia ha colpito una famiglia della provincia di Belluno: la figlia, di appena 2 anni, è infatti morta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata portata perché respirava male.

Dopo alcuni giorni di febbre, tosse e problemi respiratori, i genitori della piccola Ludovica, 2 anni, hanno deciso di portare la bambina all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, in provincia di Belluno ma, dopo alcuni accertamenti, Ludovica è stata dimessa, con la famiglia, di Borgo Valbelluna, rassicurata sulle sue condizioni di salute. Poi la tragedia: poche ore dopo, a casa, le condizioni di Ludovica sono rapidamente peggiorate, con la piccola che è morta tra le braccia del padre, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 per salvarla. Secondo quanto ricostruito da Il Gazzettino e Il Mattino di Padova, Ludovica è stata portata al Pronto Soccorso pediatrico di Feltre dai genitori venerdì sera, dopo che da qualche giorno la piccola presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Dagli accertamenti Ludovica non sembrava presentare criticità importanti e i suoi parametri erano stabili, così è stata dimessa con una terapia da seguire. Le condizioni, sabato, si sono però come detto aggravate all’improvviso, fino alla morte della piccola.

Belluno, la Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per la morte di Ludovica

Dopo la morte di Ludovica, la famiglia della piccola ha presentato un esposto al fine di accertare se la malattia della bambina fosse più grave di quanto valutato dal personale medico. La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti. Sul corpo della piccola sarà effettuata l’autopsia, al fine di chiarire le cause della morte. L’Ulss 1 Dolomiti ha intanto annunciato l’avvio immediato di una indagine interna.