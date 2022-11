Bambino di 10 anni investito mentre attraversava la strada per tornare a casa: in codice rosso

Sono ore difficili nel padovano. Un bambino di 10 anni è stato investito nella serata dell'8 novembre. Non sarebbe in pericolo di vita.

Nella serata di martedì 8 novembre nel padovano, un bambino di 10 anni è stato investito da una macchina alla cui guida era presente un uomo residente a Loreggia. Stando a quanto riporta la testata “Il Mattino di Padova”, il piccolo stava attraversando la strada quando l’auto dell’uomo lo ha travolto.

Ricoverato in condizioni critiche non sarebbe comunque fortunatamente in pericolo di vita.

Bambino 10 anni investito nel padovano mentre attraversava la strada

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Pozzetto Sp71. Il bambino, residente a Piombino Dese in provincia di Padova, si stava dirigendo verso i campi sportivi. Particolarmente forte l’impatto. Il piccolo è infatti finito a terra, quindi avrebbe sbattuto la testa. A seguito di ciò avrebbe perso conoscenza per qualche secondo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, quindi il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero.

Le condizioni sanitarie del bambino

Le condizioni del piccolo non farebbero presumere il peggio e sarebbe fuori pericolo. È stato invece sottoposto all’alcooltest il conducente dell’auto. Quest’ultimo tuttavia è risultato negativo, ma rimane comunque sotto choc per via di quanto accaduto.

Nel frattempo si sta cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente al fine di comprendere se il bimbo stesse o meno attraversando sulle strisce.