Dopo il chiarimento con i genitori del bambino di 11 anni, si è chiuso anche a sul fronte lavorativo il caso dell’autista di 61 anni, Salvatore Russotto che, lo scorso 27 gennaio, fece scendere il bimbo dall’autobus sotto la neve. Ecco la decisione dell’azienda.

Bambino lasciato a piedi dal bus sotto la neve: la decisione dell’azienda sull’autista

Il 27 gennaio scorso, a San Vito Cadore, Salvatore Russotto, 61 anni, autista di La Linea Spa, aveva fatto scendere dal bus un bambino di 11 anni perché non possedeva il biglietti giusto, “costringendo” il piccolo a tornare a casa a piedi sotto la neve. Il 61enne si è già chiarito con i genitori del bambino e, ora il caso si è chiuso anche sul fronte lavorativo, con l’azienda che ha deciso di reintegrare Russotto il quale, però, non sarà rimesso al volante ma avrà un’altra mansione. La scelta, secondo quanto si apprende, sarebbe maturata d’intesa con lo stesso 61enne.

Bambino lasciato a piedi dal bus sotto la neve: reintegrato l’autista

Nella sua versione, Salvatore Russotto non avrebbe cacciato il bambino, ma sarebbe stato lo stesso minore a scendere dopo che gli era stato detto che il ticket non era valido. Dopo le indagini effettuate, l’azienda ha deciso di reintegrare Russotto, anche se avrà un incarico diverso. Queste le parole di Tiziano Idra, direttore operativo di La Linea: “le nostre indagini sono concluse e non sono emerse responsabilità particolarmente gravi a carico del dipendente.”