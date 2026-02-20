Era il 10 agosto del 2025 quando un bambino di appena 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina a Vasto, in provincia di Chieti. Le indagini della Procura hanno fatto chiarezza, nei guai la madre del piccolo.

Inizialmente si era pensato a un caso di “morte in culla” o da soffocamento per ingestione di un corpo estraneo, invece il piccolo è morto per aver ingoiato cocaina. Il bambino era stato portato in ospedale dalla madre, ma è morto per “intossicazione acuta.” La stessa madre, interrogata per quanto accaduto, avrebbe omesso di dire ai magistrati della presenza di sostanze stupefacenti in casa. Ora le indagini hanno fatto chiarezza e la madre è indagata.

Le indagini della procura hanno fatto chiarezza su quanto accaduto al bimbo di 15 mesi morto lo scorso agosto. Non si era infatti trattato di tragica fatalità, il piccolo è deceduto per aver ingoiato della cocaina in casa. Come riporta il quotidiano Il Centro, ora la madre del bambino dovrà rispondere sia di omicidio colposo ma anche di false informazioni al pubblico ministero. La donna, come detto, avrebbe evitato di riferire ai magistrati della presenza di sostanze stupefacenti in casa, in un luogo tra l’altro facilmente accessibile al bambino. La madre verrà sentita dagli inquirenti, l’abitazione intanto è stata posta sotto sequestro.