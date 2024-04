Sfugge ai genitori a Gardone Riviera: grave un bambino di 4 anni investito da un'auto

Un bambino di quattro anni fugge via dai genitori ma, durante la sua corsa, viene investito da un'auto per poi essere trasportato in condizioni gravi in ospedale.

Non è finita bene la vacanza a Gardone Riviera per una famiglia tedesca il cui bambino, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, è stato investito da un’automobile. Un incidente che è avvenuto ieri, martedì due aprile, intorno alle 16:30. Al momento il piccolo è in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le dinamiche

Stando ai dettagli condivisi in merito alla questione, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri. Il bambino si trovava insieme ai genitori sul lato a monte di corso Giuseppe Zanardelli, la statale Gardesana. Mentre la famiglia stava attraversando le strisce pedonali per raggiungere il lungolago “Gabriele d’Annunzio”, il piccolo si sarebbe liberato dal controllo dei genitori, correndo per strada.

Ed è a questo punto che una macchina, una Hyundai, lo ha investito. Al momento le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto sfruttando anche le testimonianze delle persone che erano presenti durante l’incidente.

Condizioni gravi

In seguito allo scontro, sul luogo sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza dei volontari dell’Anc Valle del Chiese per effettuare un primo intervento. In seguito il bambino è stato trasportato in ospedale tramite l’elisoccorso, arrivando all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.