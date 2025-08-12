Una giovane vita è stata al centro di intense ricerche nelle ultime ore a Cavallino Treporti, dove un bambino di 6 anni è risultato scomparso in mare. Le autorità e i soccorritori hanno lavorato senza sosta per cercare di fare luce su una situazione ancora in evoluzione. I dettagli di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, che proseguono nelle indagini per chiarire ogni aspetto.

Bambino di 6 anni scomparso a Cavallino Treporti

Il bambino di 6 anni, Carlo Panizzo, originario di Roncade, è scomparso nel pomeriggio di lunedì 11 agosto mentre si trovava a Ca’ Pasquali, lungo il litorale di Cavallino-Treporti. Carlo stava facendo il bagno quando la madre si è accorta che il figlio non era più accanto a lei. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, dando il via a una vasta mobilitazione per ritrovarlo, con la speranza che si fosse allontanato o smarrito lungo la spiaggia.

La notizia della scomparsa ha attivato una massiccia operazione di soccorso coordinata dal Maritime Rescue Sub Centre della Direzione Marittima del Veneto. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera con motovedette e gommoni, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, oltre a numerosi assistenti bagnanti delle torrette di salvataggio. Anche due elicotteri, uno dei Vigili del Fuoco e uno della Polizia, insieme a un aereo “Manta” della Guardia Costiera dotato di sofisticati strumenti per la ricerca notturna, hanno perlustrato la zona. Nel frattempo, i bagnanti e i residenti hanno formato una catena umana sul bagnasciuga per supportare le ricerche, mantenendo viva la speranza.

Bambino di 6 anni scomparso a Cavallino Treporti: corpo recuperato in mare

Nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 3, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo di Carlo a circa cento metri dalla riva, nei pressi di un pennello frangiflutti, dove l’acqua raggiunge una profondità di circa due metri. Il recupero è avvenuto nello stesso punto in cui il bambino era scomparso il pomeriggio precedente. Purtroppo, tutte le speranze di salvarlo si sono spente, lasciando profondamente scossa la comunità locale e quanti hanno partecipato alle ricerche.