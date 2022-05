Barù a ruota libera: da Jessica al motivo per cui ha partecipato al GF Vip

Barù Gaetani a ruota libera: da Jessica Selassié al motivo per cui ha partecipato al GF Vip.

Ospite del programma radiofonico Non succederà più, Barù Gaetani ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste, comprese quelle più scomode. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato senza filtri di Jessica Selassié e del motivo per cui ha accettato di partecipare al GF Vip.

Barù: da Jessica al GF Vip

Per quanti avessero ancora qualche dubbio, tra Barù Gaetani e Jessica Selassié non c’è mai stato nulla e mai ci sarà. Nel corso di un intervento nel programma radiofonico Non succederà più, il nobile toscano ha ribadito per la millesima volta il suo pensiero sulla principessa etiope. Ha dichiarato:

“Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta”.

Barù lancia una frecciatina ai Jerù

Barù e Jessica sono amici e si sentono, ma nulla di più. Gaetani ha sottolineato che, tra le donne presenti al GF Vip, nessuna ha mai attirato la sua attenzione. Lanciando una frecciatina ai Jerù, ha dichiarato:

“Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo“.

Perché Barù ha partecipato al GF Vip?

Barù, prima di congedarsi da Non succederà più, ha sottolineato di aver partecipato al GF Vip per “soldi“. Ha dichiarato:

“Sono stato sempre al di fuori di quel mondo, se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato, ne sono uscito bene non mi sono spu**anato. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece… Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no”.

Scherzando, Barù ha ammesso che la partecipazione al GF Vip gli ha consentito di evitare i regali di Natale, i relativi pranzi e cene e, dulcis in fundo, di aumentare i suoi follower Instagram.