Barale e Marcuzzi: lo spogliarello bollente a Boomerissima

Paola Barale e Alessia Marcuzzi si sono lasciate andare a un siparietto bollente a Boomerissima e hanno fatto il pieno di like tra i fan.

Paola Barale: lo spogliarello a Boomerissima

Paola Barale e Alessia Marcuzzi hanno interpretato la celebre scena dello spogliarello presente nel film 9 settimane e mezzo e hanno reso incandescente l’atmosfera a Boomerissima: la conduttrice per l’occasione ha vestito i panni di Mickey Rourke mentre la sua collega, che si è tolta gli abiti a ritmo di musica, ha imitato le movenze usate da Kim Basinger nel film. Sui social lo sketch ha fatto il pieno di like da parte dei fan, incantati dalla bellezza delle due conduttrici e dalle movenze osé di Paola Barale.

Paola Barale: la confessione

Di recente Paola Barale è stata ospite a Verissimo, dove ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata. La showgirl ha confessato di essere andata in menopausa precocemente e ha anche ammesso che, nonostante questo, sarebbe felice e serena.

“È un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale.Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l’aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento”, ha confessato, rivelando anche di avere una vita molto attiva sotto le lenzuola.