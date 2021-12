Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Mediaset sarebbe intenzionata a affidare a Barbara D'Urso la conduzione de La Pupa e il Secchione.

Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione

Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice della Pupa e il Secchione? Secondo i rumor in circolazione sarebbe Mediaset a volere fortemente la conduttrice alla guida del programma tv (al via dal 2022), ma lei avrebbe avanzato delle specifiche richieste, ossia uno studio televisivo, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di alcuni vip in gara.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra fan, amici e colleghi si chiedono se davvero la conduttrice sia intenzionata a prendere la guida del programma.

Barbara D’Urso: Federica Panicucci

Anche l’acerrima “rivale” di Barbara D’Urso, Federica Panicucci, sarebbe stata interessata a condurre La Pupa e il Secchione. A tal proposito lei stessa ha dichiarato in passato: Se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile”

Barbara D’Urso: i programmi tv

Negli ultimi mesi Barbara D’Urso ha visto cancellare due dei suoi programmi di punta, ossia Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. A proposito di questo la conduttrice ha affermato di aver avuto un lungo colloquio con Pier Silvio Berlusconi e ha precisato che il suo ridimensionamento in tv non sarebbe stata avvenuto a causa dei bassi indice d’ascolto.

“È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva dichiarato la conduttrice.