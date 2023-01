Barbara D'Urso diventa professoressa all'università: ecco cosa insegna

Barbara D’Urso si prepara a sbarcare all’università nei panni di professoressa.

La conduttrice Mediaset è stata arruolata dal prestigioso Iulm Food Academy di Milano per insegnare una materia che lei padroneggia alla perfezione. Vediamo di cosa si tratta.

D’Urso è professoressa all’università: cosa insegna?

Come si vociferava già da tempo, Barbara D’Urso si sta preparando per vestire i panni di professoressa universitaria. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata scelta dallo Iulm Food Academy di Milano per insegnare agli studenti i segreti per raggiungere un completo benessere psicofisico.

Nello specifico, il prossimo 23 gennaio terrà una lezione intitolata “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv“.

Barbara D’Urso: dalla tv all’università

La D’Urso ha accettato con entusiasmo il ruolo di professoressa all’università, non solo perché padroneggia bene la materia, ma anche perché quest’anno ha meno impegni in tv. Al momento, infatti, Barbara è in onda solo con Pomeriggio 5, che le ruba poco più di un’ora al giorno, cinque giorni su sette.

Per quanto riguarda le nozioni che dovrà trasmettere agli studenti, Carmelita ha già scritto un libro a tema, intitolato Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre.

Gli impegni di Barbara D’Urso

Non solo tv e università, la D’Urso è parecchio impegnata anche in teatro. A breve debutterà con lo spettacolo Taxi a due piazze, che la porterà in giro per tutta Italia. La conduttrice ha già annunciato a Pomeriggio 5 l’inizio della tournée e si è detta parecchio emozionata.