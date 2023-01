Barbara d'Urso è diventata nonna: la conferma ufficiale a sorpresa a Verissimo

Rivelazione a sorpresa questo pomeriggio a Verissimo, la nota trasmissione di Silvia Toffanin: dopo essere rimasta a lungo in silenzio la celebre Barbara d’Urso ha finalmente confermato in prima persona una splendida notizia: qualche mese fa, infatti, la celebre conduttrice è diventata nonna per la prima volta.

Era da ormai diverso tempo che si vociferava che la presentatrice fosse diventata nonna, ma per il momento la diretta interessata non si era mai esposta pubblicamente sull’argomento.

Parlando a Silvia Toffanin, che l’ha incalzata rispetto ad una persona speciale che di recente era entrata a far parte della sua vita (oltre ai suoi due figli, Gianmauro e Emanuele, avuti da Mauro Berardi), la d’Urso ha rivelato:

Sono riuscita per mesi a fare in modo che non si sapesse questa cosa, io l’avrei anche voluta condividere perchè è una gioia talmente immensa. Ma io rispetto quello che mi ha chiesto mio figlio e la sua compagna, che amo perdutamente. Ringrazio che si siano incontrati, sono due ragazzi stupendi. Molti mesi fa è nata questa creatura, sono riuscita a tenerlo nascosto, sono riuscita a farlo un po’ “dribblando”. Nessuno se n’è accorto avrei potuto mettere anche solo una manina. […] Quindi posso dirlo? Sì non posso continuare a nasconderlo. Sì sono nonna.

Per rispetto nei confronti del figlio e della piccola, Barbara d’Urso non si è voluta sbottonare più di tanto. Ad ogni modo, la conduttrice ha confermato che la sua nipotina è una femminuccia e che ha gli occhi azzurri. Non è noto, per il momento, il nome scelto dai genitori e non si sa (per adesso) nemmeno quale dei due figli le abbia regalato questa gioia così grande.

Barbara d’Urso fidanzata con Briatore?

Sono diverse settimane che si vocifera che Barbara d’Urso si sia fidanzata (o si stia frequentando) con Flavio Briatore. A Silvia Toffanin, in ogni caso, ha precisato. scherzando: “Guarda no, non mi ricordo!”. Barbara d’Urso ha poi aggiunto, rispetto agli ultimi rumors circolati online “Come ne vogliamo uscire dall’argomento amore? No, non c’è nessuno…Flavio Briatore è un mio amico. Punto.”.

L’unica certezza, dunque, è che per il momento la conduttrice non è sentimentalmente impegnata con il noto imprenditore, che in ogni caso conosce molto bene.