Barbara D'Urso in lite con Mediaset? Una foto, apprezzata anche da Carmelita, toglie ogni dubbio.

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Barbara D’Urso e dei risultati in termini di ascolti raggiunti da La Pupa e il Secchione. Secondo i beninformati, Carmelita era in lite con Mediaset, ma una foto sembra smentire ogni chiacchiericcio.

Barbara D’Urso in lite con Mediaset?

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show ha registrato ottimi ascolti, poi il format è crollato. Molto probabilmente, il debutto ha attirato la curiosità dei telespettatori, poi gli stessi si sono resi conto che il format era una brutta copia di Live Non è la D’Urso. In ogni caso, lo share del programma in onda su Italia 1 è crollato e qualcuno ha iniziato a parlare di rapporti tesi tra Carmelita e i vertici Mediaset.

Il primo a parlare di liti è stato il giornalista Roberto D’Agostino, che ha spifferato anche un coinvolgimento di Endemol Shine Italia, infuriato per il modo con cui Barbara avrebbe stravolto La Pupa e il Secchione. Qual è la verità? La D’Urso è davvero in lite con il Biscione e tutti gli altri?

Una foto toglie ogni dubbio

Nelle ultime ore, nel marasma del chiacchiericcio è spuntata una foto che sembra togliere ogni dubbio.

A pubblicarla è stato Edmondo Conti, Content Supervisor di Endemol Shine. L’uomo è ritratto con Barbara D’Urso, tra le bancarelle del Mercatino del Borghetto di Roma. Insomma, nessuna lite in corso, ma rapporti più che cordiali, sia con Mediaset che con la casa produttrice de La Pupa e il Secchione Show.

La reazione di Barbara D’Urso

La foto della D’Urso con Conti ha fatto in un lampo il giro del web e i sostenitori di Carmelita hanno esultato davanti agli attacchi degli haters.

La stessa Barbara ha apprezzato la condivisione social e ha piazzato diversi like ai commenti dei suoi seguaci più accaniti.