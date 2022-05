Barbara D'Urso, mega compleanno per i 65 anni: party a tema 18 anni perché Carmelita si sente giovane come non mai.

Barbara D’Urso ha festeggiato il suo 65esimo compleanno con un party a tema 18 anni. La conduttrice non ha mai nascosto di temere lo scorrere del tempo e con la sua festa ha, in un certo senso, esorcizzato la sua paura più grande.

Barbara D’Urso: mega compleanno per i suoi 65 anni

Sabato 7 maggio, Barbara D’Urso ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale di Milano. La conduttrice che fa tutto “con il cuore” ha invitato al party i suoi amici più cari e si è scatenata per tutta la serata. Molte le immagini condivise sui social dalla festeggiata e dai presenti, motivo per cui conosciamo anche lo stile scelto per la festa. Carmelita, che non ha mai nascosto la paura di invecchiare, è ancora una giovincella: i panciollini con il numero 18 ne sono la testimonianza.

Il look di Barbara D’Urso

Con un party a tema 18 anni, la D’Urso si è scatenata per tutta la serata. Il look, neanche a dirlo, è studiato fin nei minimi dettagli: mini dress nero tempestato di paillettes e piume, calze a rete e Louboutin tacco 12 ai piedi. Capelli sciolti e orecchini pendenti con una grande B arricchita di brillantini. Ovviamente, non è solo l’outift a rispecchiare la sua personalità, ma anche la festa. I cocktail, ad esempio, sono “Spritz col cuore“.

Gli invitati al party di Barbara D’Urso

Tra gli invitati al compleanno di Barbara, ovviamente, ci sono molti dei volti che quotidianamente occupano il suo salottino: da Valeria Marini ad Antonella Elia, passando per Gabriel Garko, Massimo Boldi, Vladimir Luxuria, Malena, Alessandra Mussolini, Mietta, Valeria Graci e Arisa con Vito Coppola. I Vip, ovviamente, sono tanti altri: Fabio Rovazzi, Paola Barale, Federico Fashion Style e le inviate di Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle e Carlotta Dessì.