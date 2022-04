Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 prolungato fino a giugno. Non prevista in estate Simona Branchetti

Lo storico programma Pomeriggio 5 sarebbe stato prolungato di qualche settimana fino a giugno. Assente invece in estate Simona Branchetti.

Ci potrebbero essere importanti novità in arrivo per Barbara D’Urso. Lo storico programma del biscione Pomeriggio 5 potrebbe proseguire ben oltre il suo naturale termine previsto alla fine di maggio. Stando a quanto rivela un’indiscrezione di Tv Blog la trasmissione dovrebbe allungarsi di qualche settimana e precisamente fino al mese di giugno.

La notizia arriva in ore particolarmente calde nelle quali proprio il futuro della conduttrice a Mediaset è stato uno dei temi che ha fatto più discutere.

Barbara D’Urso proseguirà con Pomeriggio 5 ancora un po’

La richiesta – scrive ancora la teststa – sarebbe arrivata proprio dal vertice della Mediaset che avrebbe per l’appunto chiesto a Barbara D’Urso di tenere banco ancora un po’ nel pomeriggio targato Canale 5.

Il programma dunque, almeno per il momento sposterà gli ultimi saluti prima dell’estate e terrà in compagnia i telespettatori ancora per un po’. In ogni caso la conduttrice dovrebbe comunque tornare regolarmente in onda a settembre sempre nella stessa fascia oraria.

Attesa la ripresa di Mattino 5 News

C’è di più. Nel palinsesto estivo dovrebbe inoltre essere previsto anche il ritorno di Francesco Vecchi alla conduzione di Mattino 5 News proprio come era successo durante le passate festività natalizie.

Non sarebbe parimenti invece nei piani la conduzione di Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News.