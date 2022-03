Dopo l'intervista sfogo di Francesco Zangrillo, Barbara D'Urso ha deciso di rompere il silenzio.

Barbara D’Urso ha replicato contro il suo ex, Francesco Zangrillo, che ha recentemente sparato a salve contro la conduttrice per averlo definito “corteggiatore in prova”.

Barbara D’Urso: la replica a Francesco Zangrillo

Barbara D’Urso ha deciso di rispondere all’ultima dichiarazione del suo ex, il broker assicurativo Francesco Zangrillo, che alle pagine di Chi aveva affidato il suo sfogo contro la conduttrice, che di recente lo ha definito un “corteggiatore in prova”.

Nella sua ultima intervista la D’Urso ha svelato perchè non le piacerebbe usare il termine fidanzato:

“Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca“, ha dichiarato.

Barbara D’Urso: lo sfogo di Zangrillo

Francesco Zangrillo sarebbe rimasto ferito dalle ultime dichiarazioni della conduttrice nei suoi confronti e per questo ha tuonato con Chi: “Cara Barbara non sono un corteggiatore in prova, non lo ero neanche allora. Semplicemente sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio.

Io sono una persona per cui uno più uno fa due”, aveva dichiarato, e ancora:

“Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa… Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata”.