D’Ursoexit era un falso allarme. Dopo i rumors sulle presunte offerte da parte di Netflix e di Rai (e non solo), la presenza di Barbara D’Urso sulle reti del Biscione sembra restare garantita almeno per un altro anno.

Le proposte nell’aria

Stando ad alcune recenti indiscrezioni sulla vicenda, la conduttrice di Canale 5 avrebbe accettato di trascorrere almeno un’altra stagione televisiva in casa Mediaset. Non è escluso comunque che, dopo il prossimo anno, la D’Urso non torni a considerare l’idea di esplorare nuove strade. Oltre alle presunte proposte di Netflix e Rai (come giurata di Ballando con le stelle), sembra che a contendersi il volto della conduttrice ci sia anche Discovery, l’azienda americana che più che chiunque altra vorrebbe la conduttrice del Biscione come protagonista di un nuovo progetto.

Un altro anno garantito in Mediaset

Secondo quanto riportato però dal Quotidiano Nazionale, fonti interne a Mediaset avrebbero assicurato che Barbara D’Urso ha accettato di restare a Cologno Monzese almeno per un’altra stagione: a settembre tornerà pertanto con certezza nel salotto di Pomeriggio Cinque sul quinto canale. Per ora la poltrona rimane sua. Poi chissà. Sarà magari proprio lei nel corso della stagione a lasciar trapelare qualcuna delle sue intenzioni per l’anno successivo.