Barbara D'Urso sta per diventare nonna per la prima volta: finalmente il suo sogno si è avverato.

Barbara D’Urso sta per debuttare al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, ma sembra che nella sua vita ci sia un altro motivo per festeggiare. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Carmelita sta per diventare nonna.

Barbara D’Urso sta per diventare nonna

Bebè in arrivo in casa della Dottoressa Giò: Barbara D’Urso sta per diventare nonna. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha anche spifferato il sesso del nascituro. Sembra che Carmelita avrà in giro per casa una bellissima femminuccia. Non sappiamo, però, se a renderla nonna per la prima volta sarà il figlio Giammauro o l’altro pargolo Emanuele. Entrambi sono nati nel corso della lunga relazione che Barbara ha avuto con il produttore cinematografico Mauro Berardi.

A quando il lieto annuncio?

La D’Urso non ha mai nascosto di essere molto, molto gelosa della sua vita privata. I figli Giammauro ed Emanuele non sono da meno, tanto che hanno espressamente chiesto di non finire sui giornali di cronaca rosa. Il primogenito, come più volte sottolineato da Barbara, è un medico, mentre il secondo pargolo è un videomaker. Emanuele, tra l’altro, è comparso anche in una puntata di Scherzi a parte, come complice della redazione nella burla ai danni della mamma.

Molto probabilmente, Carmelita continuerà a mantenere alta l’asticella della discrezione e non farà pubblicamente il lieto annuncio.

Il desiderio di Barbara D’Urso

Al momento, Barbara non ha né confermato e né tantomeno smentito il gossip. Nonostante tutto, Carmelita non ha mai nascosto il suo più grande desiderio: avere un bambino che gira per casa. Se la notizia dovesse essere vera, quindi, la D’Urso sarebbe al settimo cielo.

Nel frattempo, si gode la relazione con Francesco Zangrillo, con il quale fa coppia fissa dalla scorsa estate. E’ bene sottolineare che questa love story non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati.