Barbara D’Urso travolta dalle critiche per le foto osé: “Non accetta il declino”

Barbara D'Urso è stata travolta da una valanga di critiche per alcuni scatti osé da lei condivisi sui social.

A 65 anni compiuti Barbara D’Urso non manca di voler conquistare i suoi fan con degli scatti bollenti sui social, ma questa volta il risultato ottenuto non è stato quello sperato dalla conduttrice.

Barbara D’Urso: le critiche

Una pioggia di critiche ha travolto gli ultimi scatti pubblicati sui social da Barbara D’Urso che, con un vestito svolazzante e stivaletti da cowgirl, ha messo in mostra le sue gambe e la sua perfetta silhoutte.

In passato la conduttrice ha postato scatti osé e provocanti e, nonostante le critiche, i commenti dei suoi fan erano stati entusiastici. Questa volta invece in moltissimi hanno criticato le foto della conduttrice affermando che le abbia pubblicate solo per cercare visibilità in un momento in cui gli ascolti dei suoi show non sarebbero propriamente brillanti.

“Tutto questo ostentare ti sta portando solo giù con gli ascolti”, ha scritto un utente sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Poverina, non sa più cosa fare”, “Che tristezza, sai solo ostentare”, “Non fai altro che metterti in mostra come una ragazzina, ridicola”, “Ma come ti conci?”.

La conduttrice ha preferito non replicare alle critiche nei suoi confronti e sui social continua a postare foto in cui mette in mostra la sua bellezza.

Il ridimensionamento in tv

Dopo l’ultimo anno, in cui la presenza di Barbara D’Urso in tv è stata largamente ridimensionata, si vocifera che la conduttrice possa andare ad assumere un ruolo sempre più marginale all’interno di Mediaset e, secondo alcune indiscrezioni, il suo contratto potrebbe non essere rinnovato nel 2023. Sulla vicenda al momento non sono emerse conferme.