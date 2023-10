Barbara D'Urso, frecciatina a Berlusconi: "Avevo un impegno in tv, ma..."

Barbara D'Urso, frecciatina a Berlusconi: "Avevo un impegno in tv, ma..."

Barbara D’Urso ha sganciato una frecciatina diretta a Pier Silvio Berlusconi. Le sue parole sono state apprezzate dai fan e hanno fatto il giro dei social.

Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Berlusconi

Dopo la cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso ha trascorso un mese a Londra e qualche settimana a Parigi. Tornata in Italia, Carmelita ha ripreso in mano la sua vita, compreso l’unico impegno lavorativo che le è rimasto: il teatro. Proprio facendo un annuncio ai fan sul suo spettacolo Taxi a due piazze ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi.

Le frecciatina di Barbara a Berlusconi

Via Twitter, Barbara D’Urso ha annunciato:

“Il 3/11 debutto a Torino! Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri e col pubblico che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1anno prima. Ma arriverò..”.

La frecciatina di Carmelita a Berlusconi è chiara: aveva un impegno televisivo che avrebbe “dovuto e voluto rispettare“, ma qualcuno gliel’ha impedito.

Barbara D’Urso: quando tornerà in tv?

Per il momento, Barbara deve accontentarsi di lanciare frecciatine velate a Berlusconi, ma presto vuoterà il sacco. Il suo contratto con Mediaset scade il 31 dicembre, dopo di che tornerà in tv, non si sa ancora dove, e potrà raccontare tutto ciò che le hanno fatto.