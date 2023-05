Stando al chiacchiericcio delle ultime ore, Barbara D’Urso è fuori da Mediaset. La conduttrice, da anni e anni alle dipendenze del Biscione, avrebbe rifiutato un “contratto biennale“.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset: spuntano i retroscena

TvBlog non ha alcun dubbio: Barbara D’Urso è fuori da Mediaset. La conduttrice avrebbe rifiutato un “contratto biennale“. Carmelita, da anni e anni alle dipendenze del Biscione, non avrebbe accettato la riduzione dei suoi impegni in tv e, di conseguenza, avrebbe preso malissimo la proposta di un contratto di soli 2 anni.

Barbara D’Urso: da Mediaset alle piattaforme

Secondo voci di corridoio, dopo l’addio a Mediaset Barbara potrebbe sbarcare sulle piattaforme. E’ bene sottolineare che non ci sono conferme in merito. Si tratta di semplici indiscrezioni e come tali devono essere lette. Molto probabilmente, non avremo certezze prima della conferenza stampa di Berlusconi sui palinsesti.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle?

In attesa di avere alcune conferme sul futuro televisivo di Barbarella, secondo alcune indiscrezioni la D’Urso potrebbe approdare a Ballando con le Stelle. Sembra che Milly Carlucci l’abbia contattata per proporle il ruolo da giurata. “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato“, ha ammesso la conduttrice dello show danzante di Raiuno. Al momento, Carmelita non ha ancora commentato il chiacchiericcio.