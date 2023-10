Barbara D'Urso in minigonna a Parigi: la foto che ha conquistato i fan

Barbara D’Urso sta trascorrendo alcuni giorni a Parigi dopo aver trascorso le ultime settimane a Parigi per motivi di studio.

Barbara D’Urso in minigonna a Parigi

Dopo l’addio a Mediaset Barbara D’Urso è tornata a raccontarsi attraverso i social e, nelle ultime ore, si è mostrata con una sensuale minigonna mentre passeggiava per le vie di Parigi. In tanti, sui social, non hanno mancato di fare i complimenti alla conduttrice per la sua forma fisica e non vedono l’ora di saperne di più per quanto riguarda la sua carriera e la sua vita privata. Sui social c’è anche chi, nel fare i complimenti alla D’Urso, non ha mancato di scagliare alcune frecciatine infuocate a Mediaset e ha scritto: “Per Me ti sei disintossicata da quell’ambiente squallido. Ti vedo rinata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Molto presto la conduttrice tornerà ad occuparsi dei suoi impegni teatrali e intanto, sui social, sono sempre di più i fan che non vedono l’ora di sapere quando tornerà in tv. Al momento sulla questione non sono emerse conferme ma sembra che a partire da gennaio la conduttrice sarà su Netflix con una nuova serie della nota piattaforma streaming. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Ai fan, per il momento, non resta che attendere.