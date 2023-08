C’è stato un periodo piuttosto lungo, indicativamente dal 2017-2018 fino al 2021 inoltrato, in cui Barbara d’Urso è stata la regina incontrastata della televisione italiana, in funzione di una serie di programmi di grande successo che la tenevano impegnata su Canale 5 praticamente 7 giorni su 7. Ad un certo punto però qualcosa è iniziato a cambiare, soprattutto a livello di ascolti, non più onorevoli come un tempo: l’azienda di Pier Silvio Berlusconi si è così ritrovata in qualche modo costretta prima a ridimensionarla, poi a lasciarla direttamente senza alcun format.

Sono dunque in tanti i telespettatori che si chiedono, alla luce del cambio di tendenza di Mediaset, quanto possa aver guadagnato “Carmelita” nei suoi anni d’oro. Risposte certe a riguardo non ce ne sono, ma di recente alcuni media hanno provato a farle comunque i conti in tasca. Ecco cos’è emerso.

Quanto ha guadagnato Barbara d’Urso negli ultimi 4 anni in Mediaset?

Nelle scorse ore Dagospia ha lanciato sulle sue pagine online il seguente indovinello

Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?

Anche se Dagospia non ha voluto fare alcun nome, a provare a svelare l’arcano ci si è messo Fanpage, che in un recente articolo ha riportato come probabilmente (ogni condizionale è d’obbligo) la conduttrice in questione sarebbe proprio Barbara d’Urso. Sempre Fanpage ha inoltre sottolineato che la cifra potrebbe aumentare fino a 45 milioni di euro se venissero sommati tutti gli anni che Barbara d’Urso ha passato in Mediaset.