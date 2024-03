Barbara D’Urso potrebbe presto approdare su Rai1 per sfidare Silvia Toffanin su Canale 5. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Carmelita sarebbe stata scelta da Viale Mazzini per un programma che dovrebbe partire il prossimo settembre.

Dopo l’intervista a Domenica In, Barbara D’Urso sarebbe riuscita a riaprirsi un varco in Rai. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Carmelita potrebbe tornare in Viale Mazzini dopo anni e anni di militanza a Mediaset. Pare che i vertici della tv di Stato stiano pensando di schierarla contro Silvia Toffanin.

Stando a quanto sostiene TvBlog, Barbara D’Urso dovrebbe debuttare su Rai1 a partire da settembre 2024. I vertici di Viale Mazzini starebbero pensando di affidarle un programma storico della rete: Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà. A proporre il ritorno del format sarebbe stata la Fremantle, società di produzione che si occupa già di The Voice Senior e Kids.

A pensare di affidare Carramba che sorpresa a Barbara D’Urso sarebbe stata la stessa Fremantle. Riportare in tv un programma come questo, però, è un rischio. Su TvBlog si legge:

“Sostituire un’icona televisiva, un mito della nostra tv quale è stata Raffaella Carrà è già di per se un impegno difficile, se non impossibile. (…) Pare più congeniale alle potenzialità di Barbara D’Urso, per un suo eventuale ritorno in Rai, il suo impiego in una versione patinata di sole interviste per il sabato pomeriggio de La Vita in diretta, da posizionare in concorrenza a Verissimo. Italia sì chiuderà i battenti con questa stagione, Marco Liorni è ormai super impegnato nel preserale di Rai1, a cui si aggiungono nei prossimi sabati sera alcuni Speciali sull’Eredità dedicati al Festival di Sanremo e ai settant’anni della Rai”.