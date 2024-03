Barbara D’Urso è finalmente tornata in televisione. Carmelita ha rilasciato una bellissima intervista a Domenica In, entrando anche nei dettagli della sua cacciata da Mediaset. Come ha reagito Pier Silvio Berlusconi alle sue parole?

Barbara D’Urso a Domenica In: la reazione di Berlusconi all’intervista

A distanza di quasi un anno dalla sua cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso è tornata in televisione. Carmelita è stata ospite di Domenica In e non ha nascosto la sua delusione davanti al trattamento del Biscione. E’ arrivata a paragonare la sua cacciata ad un lutto, sottolineando che il dolore che sente è ancora molto profondo. Come ha reagito Pier Silvio Berlusconi alle sue parole?

Cosa ha detto Barbara D’Urso sulla cacciata da Mediaset?

Barbara D’Urso, visibilmente emozionata e addolorata, ha dichiarato:

“Non ho ancora elaborato il lutto. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16:20, non l’ho dimenticato, nessuno mi ha mai spiegato, per me è ancora un dolore grande che resta qua. Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice di essere lì, soprattutto i primi tempi, e mi ha dato tanto quell’azienda. Ma io ho dato veramente tantissimo. Ci sono sempre stata. Mattina, pomeriggio, sera, notte, quando c’era bisogno di un nuovo programma, durante il periodo del Covid. E, quindi, il modo terribile con cui sono stata strappata alla vita senza che nessuno dicesse perché… Nessuno mi ha mai spiegato perché. Il dolore è ancora qua”.

La reazione di Berlusconi alle parole della D’Urso a Domenica In

La D’Urso ha candidamente ammesso che è stata cacciata da Mediaset senza una spiegazione. Carmelita non ha fatto cenno al fatto che il tutto sia avvenuto a distanza di qualche giorno dalla morte di Silvio Berlusconi: una casualità? Difficile crederlo. Tralasciando ciò, come ha reagito Pier Silvio alle parole di Barbara a Domenica In? L’Ad del Biscione ha scelto la via del silenzio. Non ha rilasciato alcun comunicato e ha preferito tacere.