Barbara D'Urso torna in Italia: la terribile gaffe dopo i corsi in inglese

Barbara D'Urso è rientrata in Italia e avrebbe commesso uno scivolone via social.

Barbara D’Urso è rientrata in Italia dopo aver trascorso alcune settimane a Londra, dove avrebbe frequentato dei corsi di inglese. Sui social i fan non le hanno perdonato una gaffe commessa proprio in questa lingua.

Barbara D’Urso: la gaffe in inglese

Dopo aver trascorso alcune settimane a Londra per frequentare – sembra – dei corsi di inglese, la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto rientro in Italia e in queste ore lei stessa si è mostrata via social e ha scritto: “I’m come back home”. In tanti tra i fan dei social le avrebbero fatto notare che avrebbe dovuto scrivere solamente “I’m back home”, ma al momento non è dato sapere se la conduttrice abbia replicato.

Secondo i rumor in circolazione dopo l’addio a Mediaset Barbara D’Urso potrebbe presto approdare su Netflix per via di alcuni nuovi impegni lavorativi, ma sulla questione al momento non vi sono conferme. In tanti si chiedono anche se la conduttrice si recherà presto in tv per parlare del suo controverso addio a Mediaset.

“Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento. Qualunque cosa sia accaduta nella mia vita, io ero lì, ligia soprattutto all’impegno, per me inviolabile, che ho assunto con voi”, ha scritto la conduttrice in un post via social poco prima che iniziasse la nuova edizione del programma (condotta da Myrta Merlino).