Barcellona, il nuovo tentativo per iscrivere alla Liga i nuovi acquisti

Il Barcellona le sta provando davvero tutte per far fronte ai suoi debiti e iscrivere i nuovi acquisti al prossimo campionato spagnolo

Il leggendario club calcistico del Barcellona sta vivendo probabilmente il peggior momento, dal punto di vista economico-finanziario, della sua storia. Il club più prtestigioso della Catalogna rischia di non poter iscrivere i nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato alla prossima Liga.

La nuova idea del Barcellona: spalmare gli stipendi per iscrivere i nuovi acquisti

Cedere parte dei suoi diritti TV futuri e fare spazio in squadra cedendo alcuni giocatori della sua rosa non basta. Il Barcellona, sommerso dai debiti, rischia comunque di non poter iscrivere i suoi nuovi acquisti al prossimo campionato spagnolo. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Mundo Deportivo‘, il Barca avrebbe chiesto ai suoi senatori Gerard Pique e Sergio Busquets di prolungare i propri contratti(scadenza attuale 2023) per spostare al prossimo anno le scadenze economiche che li riguardano.

Una soluzione difficile da percorrere e che, a quanto pare, i giocatori avrebbero già rifiutato.

Le parole del presidente Laporta

In questa situazione surreale, che non ha quasi precedenti nel mondo del calcio, almeno se si fa riferimento a club così importanti, il presidente Laporta continua a rassicurare i tifosi e gli azionisti: “I nuovi acquisti potranno presto essere tutti iscritti in lista.” Nel frattempo, però, si inizia a parlare di una clausola che permetterebbe ad alcuni di loro, per esempio all’ex Milan Kessiè, di liberarsi a 0 euro, nel caso questo non dovesse accadere entro il prossimo sabato.