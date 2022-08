Napoli, Fabian Ruiz potrebbe presto traferirsi al PSG: l’accordo

Il Napoli potrebbe salutare un'altra colonna portante della sua rosa: Napoli, Fabian Ruiz potrebbe presto traferirsi al PSG

Dopo capitan Lorenzo Insigne, il bomber Dries Mertens e il roccioso difensore Kalidou Koulibaly e l’esperto portiere David Ospina, il Napoli potrebbe presto dover fare a meno anche del talento spagnolo di Fabian Ruiz. Il centrocampista sembra sempre più vicino ai francesi del PSG.

Fabian Ruiz vicino al PSG: l’offerta dei francesi

È un calciomercato piuttosto particolare quello che sta vivendo la squadra del Napoli che, uno dopo l’altro, sta salutando tutte le sue colonne portanti degli ultimi anni. Al posto di questi giocatori ne stanno arrivando degli altri, più giovani e forse più affamati, ma certamente non sarà facile per mister Spalletti, trovare la quadra. Il prossimo a partire potrebbe essere Fabian Ruiz, per lui è pronta un’offerta da parte del Paris-Saint Germain.

I francesi, dopo aver soffiato al Milan Renato Sanches, non sono sazi di nuovi acquisti a metà campo.

I numeri di Fabian e le strategie del Napoli

Il Napoli, da parte sua, ha sempre dimostrato di non voler trattenere a tutti i costi un giocatore che vuole partire. E questo sembra il caso di Fabian, pronto a lasciare il club partenopeo dopo alcune stagioni di alti e bassi. Lo spagnolo, nell’ultima stagione, ha collezionato 32 presenze, condite da 7 gol e 4 assist.

Per lui, il Napoli, richiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro: non impossibile per le tasche del ricchissimo sceicco del PSG.