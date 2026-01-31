Paura ad Adelfia, in provincia di Bari, dove una violenta esplosione ha fatto crollare un edificio in via Oberdan. Due persone risultano disperse e i soccorritori stanno scavando tra le macerie.
Bari, esplosione provoca il crollo di un edificio: si scava tra le macerie
Come riportato dall’Ansa, un grave incidente si è verificato ad Adelfia, nel Barese, dove una palazzina è crollata in seguito a una violenta deflagrazione, probabilmente riconducibile a una bombola di gas.
L’edificio, situato in via Oberdan, è collassato improvvisamente, facendo scattare l’allarme. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie per individuare eventuali persone rimaste intrappolate: risulterebbero al momento disperse le due persone che abitavano nello stabile.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell’area.