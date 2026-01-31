Ad Adelfia, in provincia di Bari, un edificio è crollato in seguito a una esplosione. Soccorritori impegnati nelle ricerche, agenti sul posto.

Paura ad Adelfia, in provincia di Bari, dove una violenta esplosione ha fatto crollare un edificio in via Oberdan. Due persone risultano disperse e i soccorritori stanno scavando tra le macerie.

Bari, esplosione provoca il crollo di un edificio: si scava tra le macerie

Come riportato dall’Ansa, un grave incidente si è verificato ad Adelfia, nel Barese, dove una palazzina è crollata in seguito a una violenta deflagrazione, probabilmente riconducibile a una bombola di gas.

L’edificio, situato in via Oberdan, è collassato improvvisamente, facendo scattare l’allarme. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie per individuare eventuali persone rimaste intrappolate: risulterebbero al momento disperse le due persone che abitavano nello stabile.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell’area.