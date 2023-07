Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero cambiato rotta sul matrimonio: secondo una fonte vicina la coppia non si sposerà mai, e pare che la nascita della figlia Celine Blue abbia inficiato la loro scelta coniugale.

Sophie Codegoni e Basciano, un matrimonio che non s’ha da fare?

La proposta di matrimonio fatta sul red carpet di Venezia il 7 settembre 2022 pare un dolce ricordo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In quel contesto speciale, i deejay infatti chiese la mano della concorrente del GF Vip, tra tante polemiche che accusavano la coppia di aver “simulato” la proposta solo per avere un po’ di visibilità. Una teoria che dopo quasi un anno sembra avere un fondamento: come riporta Nuovo Tv, secondo una fonte molto vicina alla coppia, infatti, i “Basciagoni” non avrebbero nessuna intenzione di convolare a nozze.

C’è aria di crisi? No, sempre secondo la fonte, pare che la nascita della figli Celine Blue lo scorso 12 maggio avrebbe fatto rivedere i piani, e con essi anche le priorità della coppia in questo momento. In realtà nelle settimane passate si sono susseguiti vari rumor su una apparente crisi, ma i malumori sembrano essere stati archiviati in tempo zero. are ancora strano che Sophie non sia tornata sull’argomento, ma al momento la priorità della coppia è quella di prendersi cura della nuova arrivata, perché per il matrimonio ci sarà sempre tempo.