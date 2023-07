Anche Silvia Magarre sarebbe stata avvistata ai casting dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Gli amanti di Real Time conoscono sicuramente la ragazza, protagonista del programma Primo Appuntamento. È stato il portale BlogTvItaliana a riportare l’indiscrezione precisando come Silvia avrebbe sostenuto il provino come concorrente “nip”. La Magarre non può certo essere considerata una vip (almeno non ancora), ma ha partecipato così tante volte al programma in onda su Real Time che potrebbe essere più conosciuta rispetto a tanti altri vipponi che hanno partecipato alla scorsa edizione del GF Vip. Da sottolineare come la giovane abbia preso parte alle ultime sei stagioni di Primo Appuntamento, ma non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita.

Una star di GialappaShow

Silvia Magarre ha attirato l’attenzione per i suoi appuntamenti estremamente surreali e divertenti. Questi appuntamenti sono diventati così popolari che sono stati inseriti nella trasmissione televisiva chiamata GialappaShow della Gialappa’s divenendo un tormentone, tanto che hanno fatto conoscere Silvia anche a coloro che non avevano mai visto il programma Primo Appuntamento.

GF Vip, Silvia Magarre: vip o nip?

Silvia Magarre non è esattamente una persona sconosciuta, ma neanche una celebrità molto famosa che tutti conoscono. Secondo il parere di Biccy è comunque un personaggio televisivo che potrebbe essere considerato un candidato ideale per partecipare al Grande Fratello Vip, tuttavia non è chiaro in quale categoria possa essere classificata.